Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nda 13 imza

Trabzonspor Kulübü, kadın futbol takımı kadrosuna dahil ettiği 13 oyuncu için imza töreni düzenledi.Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medical Park Stadyumu'nda düzenlenen törende yaptığı açıklamada, geçen sezon ligde sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını söyledi.Trabzonspor formasını üzerinde taşıyan sporcu topluluğu ve takımının hedefinin her zaman zirve olduğuna işaret eden Ağaoğlu, "Çok kısa bir zamanda kurulmuştuk. Hocalarımızın bu konuyla alakalı olarak öne sürmüş oldukları mazeretleri de belirli ölçüde kabul ettik ama bu sene farklı bir yapı var. Tabii ki şampiyonluk her zaman en büyük hedeftir. 10 yıllık süreçte Hakkari'nin, Karagümrük'ün, Fenerbahçe'nin çok iddialı olduğu, Beşiktaş'ın şampiyonluklarının bulunduğu ligde bizim ikinci senemiz." dedi.Ağaoğlu, takımın bu sezon başarılı olacağından endişe duymadığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:"Her yıl üzerine koyarak gitmek zorundayız. Ligin son maçlarına kadar play-out'a kalma gibi bir riski yaşamak Trabzonspor kalibresindeki veya Trabzonspor adını taşıyan bir takıma yakışmaz. Bu nedenle dirençli ve Trabzonspor adına yakışır bir mücadele istiyorum. İnşallah A takımımızın ve U19 takımımızın elde ettiği başarıların benzerlerini siz değerli kadın futbol takımımızdan bekliyoruz. Bunu başaracağınızdan da en ufak bir endişem yok. Hayırlı ve başarılı bir sezon olmasını temenni ediyorum. Allah hepinizi sakatlıklardan ve futbolun olumsuzluklarından korusun. Başarınız daim olsun."Konuşmaların ardından Ağaoğlu ile Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu yeni transferler Ijeoma Queenth Daniels, Shokhista Khojasheva, Nargiz Hajiyeva, Aytaj Sharifova, Tamari Tatuashvili, Mfwamba Balongo Grace, Damla Çoban, Emine İsen, Gizem Yazıcı, Pelin Nur Çelebi, Sedanur İnce, Eda Duran ve Ceyda Aytemiz ile sözleşme imzaladı.Törende ayrıca, bordo-mavili takımın kadrosunda bulunan Ayşe Taslak, Arife Şentürk, İrem Yılmaz, Beyza Emine Saruhan, Meryem Küçükbirinci, Feyza Akdağ, Esra Deveci, Yaren Kılıçlı, Rabia Demir, Nevcan Keleş, Emine Gül Yılmaz, Berra Bayraktar ve Eslem Aydemir'in sözleşmeleri de uzatıldı.