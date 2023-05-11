Trabzonspor, Kadıköy'de 3 puanı hedefliyor!

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 25 puan gerisinde kalan Trabzonspor için 18 Mayıs Perşembe günü ezeli rakip Fenerbahçe ile oynayacağı dev maç prestij açısından büyük önem taşıyor.



Ezeli rekabette 2 takım haftaya 100. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar alınan galibiyet sayılarında sarı lacivertli ekibin rakibine karşı 39-26 üstünlüğü bulunurken, 34 karşılaşmada eşitlik bozulmadı.



EN UZUN GALİBİYET HASRETİ



Karadeniz ekibi bu karşılaşma ile Kadıköy deplasmanındaki galibiyet özlemini de bu sezon sonlandırmak istiyor.



Fenerbahçe'ye konuk olduğu son 25 Süper Lig maçını kazanamayan Trabzonspor (12B. 13M), lig tarihinde bir deplasmandaki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor.



