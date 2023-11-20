Trabzonspor kaç transfer yapacak?

Trabzonspor, ocak transferi için düğmeye bastı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelişi sonrası çıktığı 4 lig maçında 10 puan toplayan Trabzonspor, zirveye yaklaştı. Karadeniz temsilcisinin hedefi; milli aranın ardından kazanma serisini sürdürüp, farkı iyice azaltmak.
KADRO PLANLAMASI İÇİN ÇALIŞMA
Abdullah hoca antrenmanlarda tempoyu yüksek tutarken, diğer taraftan da kadro planlamasıyla uğraşıyor. Yarıştaki durumlarına göre ara transferde aksiyon alacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, izleme komitesiyle sürekli temas halinde. Takip edilen oyuncularla ilgili bilgi alan Avcı, orta saha, kanat-forvet, stoper ve sağ bek gibi farklı mevkilerde aradığı özellikleri aktarırken, buna uygun isimler üzerinden bir liste yapılıyor.
Alternatifli bu liste kısa zamanda yönetime sunulacak. Diğer taraftan da scout ekibi milli arada Avrupa'nın farklı noktalarında oyuncu izlemeyi sürdürüyor. Sezon başında başta Batista Mendy olmak üzere Mehmet Can Aydın'ın transferinde de büyük rol oynayan futbol izleme komitesi, potansiyelli, genç ve yakın vadede kulübe para kazandırabilecek isimler üzerinden ilerliyor.
2 VEYA 3 TRANSFER
Bordo-Mavili takımın zirve yarışındaki durumu ve yabancı kontenjanındaki boşluğa göre ocak transferinde 2 veya 3 takviye yapılması gündemde.
KADRO PLANLAMASI İÇİN ÇALIŞMA
Abdullah hoca antrenmanlarda tempoyu yüksek tutarken, diğer taraftan da kadro planlamasıyla uğraşıyor. Yarıştaki durumlarına göre ara transferde aksiyon alacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, izleme komitesiyle sürekli temas halinde. Takip edilen oyuncularla ilgili bilgi alan Avcı, orta saha, kanat-forvet, stoper ve sağ bek gibi farklı mevkilerde aradığı özellikleri aktarırken, buna uygun isimler üzerinden bir liste yapılıyor.
Alternatifli bu liste kısa zamanda yönetime sunulacak. Diğer taraftan da scout ekibi milli arada Avrupa'nın farklı noktalarında oyuncu izlemeyi sürdürüyor. Sezon başında başta Batista Mendy olmak üzere Mehmet Can Aydın'ın transferinde de büyük rol oynayan futbol izleme komitesi, potansiyelli, genç ve yakın vadede kulübe para kazandırabilecek isimler üzerinden ilerliyor.
2 VEYA 3 TRANSFER
Bordo-Mavili takımın zirve yarışındaki durumu ve yabancı kontenjanındaki boşluğa göre ocak transferinde 2 veya 3 takviye yapılması gündemde.
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