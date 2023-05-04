Trabzonspor kabuk değiştirecek

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Trabzonspor, bu sezon hayal kırıklığı yarattı.



Oynadığı futbolla eleştiriler alan Bordo-Mavili takımda önce teknik direktör Abdullah Avcı görevinden istifa etti ve daha sonra ise mevcut Ahmet Ağaoğlu yönetimi de görevden çekildi.



Yeni başkanı ve yeni hocası ile sezona devam eden Fırtına ligde son 5 maçında 4 kez mağlup olarak taraftarını üzdü. Yeni sezon için transfer çalışmalarına hızla başlayan Trabzonspor'da kabuk değişimi yaşanacak.



YUSUF YAZICI KESİN GİDİYOR



Bordo-Mavili ekipten ilk ayrılacak isim Yusuf Yazıcı olacak. Kiralık sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan ve beklentilerin altında kalan Yusuf Yazıcı, Lille'e geri dönecek.



TREZEGUET, AL-ITTIHAD'A



Ayrıca Trabzonspor'un Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Trezeguet'i Al-Ittihad'ın transfer etmek istediği öğrenildi.



Arap basınının iddiasına göre; Al-Ittihad'ın Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Trezeguet'e talip olduğu ve ikna etmek için yüksek maaş teklifi yapacağı belirtildi. Nenad Bjelica'nın onay vermesi durumunda ise ayrılık netleşecek.



HAMSIK YERİNE MIHA ZAJC



Öte yandan Fenerbahçe'de istediği forma süresini bulamayan Sloven oyuncu Miha Zajc da Fırtına'nın radarında.



Trabzonspor'un Slavak yıldızı Marek Hamsik'in sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması nedeniyle Hamsık'ın yerine Zajc takviyesi düşünülüyor. Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Zajc için nabız yoklanıyor. [Karar]





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ