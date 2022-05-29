Trabzonspor, Kaan Ayhan transferinde ısrarcı!

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek isteyen Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Bordo-mavili ekip bu doğrultuda iki sezondur listesinde olan Kaan Ayhan için de yeni bir hamle yapacak.



Yabancı sayısının yeni sezonda 7'ye düşecek olması nedeniyle yerli avantajı ile öne çıkan milli stoper için bu kez şartlar zorlanacak.



Sabah'ın derlediği habere göre ön görüşmeler başlarken, Kaan'ın kulübü Sassuolo'nun ikna edilmesi halinde Trabzonspor'da oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. 2 yıl daha kontratı olan Ayhan'ın piyasa değeri 5 milyon euro.



3 MEVKİDE BİRDEN



Stoper dışında sağ bek ve ön libero da oynayabilen Kaan'ın transferi halinde bordo-mavili takımın savunmasına büyük güç katacağı hesaplanıyor. 46 kez milli formayı giyen ve 4 gol kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, futbola Almanya'nın köklü kulüplerinden Schalke 04 alt yapısında başladı.



Bu takımın yanı sıra Eintracht Frankfurt ve Fortuna Düsseldorf'ta oynadıktan sonra 2020 yazında 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sassuolo'ya transfer oldu. 1.85 boyundaki oyuncu, sağ ayağını kullanıyor





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