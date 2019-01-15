Trabzonspor Juraj Kucka'yı borsaya bildirdi

KUCKA: "PARMA BENİ İKNA ETTİ"

KUCKA PARMA'YA İMZAYI ATTI

'nın transferi için Parma ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.Trabzonspor'un yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Juraj Kucka'nın, Parma F.C. 'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.Transferle ilgili Sky Sport Italia'ya konuşan Kucka, "Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra tekrar görüşeceğiz. İtalya'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Parma, benim için en iyi tercihin kendileri olduğu konusunda beni ikna etti. Türkler, transfer için 3 milyon euro talep ediyordu. Umarım anlaşma sağlanır ve İtalya'da oynarım." ifadelerini kullanmıştı.