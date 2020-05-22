Trabzonspor, Josip Misic'in peşinde!

Trabzonspor, PAOK'ta kiralık olarak oynayan Josip Misic'in peşinde. Ancak Yunan ekibinin 2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun olması nedeniyle Karadeniz devi şu an için beklemede...

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Trabzonspor, Josip Misic'in peşinde!
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22 Mayıs 2020 13:24
Geçtiğimiz gün Yunan basınından Live Sport, Trabzonspor için Josip Misic iddiasını ortaya atmıştı.

Bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan ve PAOK'ta kiralık olarak forma giyen Hırvat oyuncu bu sezon 6 gol, 11 asistlik performansıyla öne çıktı. 25 yaşındaki orta saha için Trabzonspor'un bir ilgisinin olduğu öğrenildi. Ancak transferin önünde bir engel var: Yunan ekibi, başarılı futbolcu için 2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna sahip...

Lizbon'la masaya...

Paok'un bu şartlarda bu rakamı veremeyeceğini düşünen Bordo- Mavililer başarılı oyuncu ile teması kurdu. Şimdiden transfer için istekli olduğunu gösteren Fırtına, PAOK'un opsiyonunun devre dışı kalması halinde Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile masaya oturacak.

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