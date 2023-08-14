'Trabzonspor, Jordi Amat ile anlaştı'

Trabzonspor'un Hırvat Teknik Direktörü Nenad Bjelica, takımda art arda gelen sakatlıkların ardından savunmaya takviye istemişti.
Endonezya medyasından Majoriti, Karadeniz devinin Johor takımında forma giyen Jordi Amat ile anlaşmaya vardığını iddia etti.
Daha önce Espanyol, Rayo Vallecano, Real Betis, Swansea ve Eupen formaları giyen 31 yaşındaki Endonezya asıllı İspanyol oyuncunun Trabzonspor'dan gelen teklifi kabul ettiği vurgulandı. Sağ ayağını kullanan 1.85 boyundaki futbolcu ön liberoda da görev yapabiliyor.
MANOLİS SİOPİS KABUL ETMEDİ
Yunan medyasından Sportime'ın haberine göre; Trabzonspor, Manolis Siopis'e yıllık 1.1 milyon euro net rakam teklif etti. Ancak Siopis, bu paranın 1.7 milyon euro olmasını istedi. Sezon sonunda sözleşmesi biten 29 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu ile PAOK ve Panathinaikos ilgileniyor.
Endonezya medyasından Majoriti, Karadeniz devinin Johor takımında forma giyen Jordi Amat ile anlaşmaya vardığını iddia etti.
Daha önce Espanyol, Rayo Vallecano, Real Betis, Swansea ve Eupen formaları giyen 31 yaşındaki Endonezya asıllı İspanyol oyuncunun Trabzonspor'dan gelen teklifi kabul ettiği vurgulandı. Sağ ayağını kullanan 1.85 boyundaki futbolcu ön liberoda da görev yapabiliyor.
MANOLİS SİOPİS KABUL ETMEDİ
Yunan medyasından Sportime'ın haberine göre; Trabzonspor, Manolis Siopis'e yıllık 1.1 milyon euro net rakam teklif etti. Ancak Siopis, bu paranın 1.7 milyon euro olmasını istedi. Sezon sonunda sözleşmesi biten 29 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu ile PAOK ve Panathinaikos ilgileniyor.