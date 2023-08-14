"Trabzonspor, Jordi Amat ile anlaştı"

Transferde savunma hattına takviye yapacak olan Trabzonspor'un, Endonezya asıllı İspanyol stoper Jordi Amat ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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'Trabzonspor, Jordi Amat ile anlaştı'
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14 Ağustos 2023 10:40
Trabzonspor'un Hırvat Teknik Direktörü Nenad Bjelica, takımda art arda gelen sakatlıkların ardından savunmaya takviye istemişti.

Endonezya medyasından Majoriti, Karadeniz devinin Johor takımında forma giyen Jordi Amat ile anlaşmaya vardığını iddia etti.

Daha önce Espanyol, Rayo Vallecano, Real Betis, Swansea ve Eupen formaları giyen 31 yaşındaki Endonezya asıllı İspanyol oyuncunun Trabzonspor'dan gelen teklifi kabul ettiği vurgulandı. Sağ ayağını kullanan 1.85 boyundaki futbolcu ön liberoda da görev yapabiliyor.

MANOLİS SİOPİS KABUL ETMEDİ

Yunan medyasından Sportime'ın haberine göre; Trabzonspor, Manolis Siopis'e yıllık 1.1 milyon euro net rakam teklif etti. Ancak Siopis, bu paranın 1.7 milyon euro olmasını istedi. Sezon sonunda sözleşmesi biten 29 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu ile PAOK ve Panathinaikos ilgileniyor. 

 
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