Trabzonspor, Joaquin Fernandez transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Joaquin Fernandez Moreno ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Joaquin Fernandez transferini KAP'a bildirdi!
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30 Haziran 2023 10:12
Son güncelleme 30 Haziran 2023 10:35
Trabzonspor Kulübü, 27 yaşındaki İspanyol stoper Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin avro, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 400 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.



 
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