  •  
    "F.Bahçe'ye dikkat edin, gerginlikten beslenirler"
  •  
    "Eden Hazard söz verdi, F.Bahçe'de oynayacak"
  •  
    Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi ilk AYRILIK belli
  •  
    Beşiktaş ve Fenerbahçe Sinan Gümüş'ü istiyor!..
  •  
    Fener'de 2019 hazırlığı Comolli de tek yetkili!..

Trabzonspor, İzmir'de Göztepe'ye diş geçiremiyor

Trabzonspor ile Göztepe, 22 Şubat Cuma günü İzmir'de yapacakları maçla ligde 22. kez karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Trabzonspor, İzmir'de Göztepe'ye diş geçiremiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2019 14:11
Trabzonspor ile Göztepe, 22 Şubat Cuma günü İzmir'de yapacakları maçla ligde 22. kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 21 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 8-4 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 29 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.

İzmir'de zorlanıyor

Trabzonspor, Göztepe karşısında deplasmanda kazanmakta zorlanıyor.

Bordo-mavililer, İzmir deplasmanında oynanan 10 maçın sadece 2'sini kazandı. 6 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 2 kez de mağlup oldu.

Trabzonspor, bu maçlarda 10 gol atarken kalesinde de 10 gol gördü.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, 1978-79 sezonunda sahasında rakibini 5-0 mağlup etti.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazanmıştı.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için