Trabzonspor, İzmir'e gitti

Spor Toto Süper Lig'de Altay ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlamasının ardından bu mücadele için İzmir'e gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, İzmir'e gitti
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20 Aralık 2021 17:05
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında salı günü deplasmanda Altay ile yapacağı maç için özel uçakla İzmir'e gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra İzmir'e hareket etti.

Bir grup taraftar, havalimanında bordo-mavili takımı uğurlayarak Marek Hamsik ve Berat Özdemir'e çiçek verdi. Taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'ya da sevgi gösterilerinde bulundu.

Bordo-mavililerin 23 oyuncudan oluşan kafilesinde sakatlığı bulunan Nwakaeme yer almadı.


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