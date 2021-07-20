Trabzonspor istiyordu, yeni takımına imzaladı

Trabzonspor'un da gündemine gelen 26 yaşındaki Norveçli sol bek Birger Meling, Rennes ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Trabzonspor istiyordu, yeni takımına imzaladı
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20 Temmuz 2021 22:01
Trabzonspor'un transfer gündemine de gelen Norveçli sol bek Meling'in yeni takımı belli oldu.

26 yaşındaki oyuncu, Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Rennes, yeni transferi için Nimes'e 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

2020/21 sezonu başında Rosenborg'dan 1 milyon euro bedelle Nimes'e geçiş yapan Norveçli, burada çıktığı 26 resmi maçta 2 gol, 3 asistle oynadı.

Norveç A Milli Takım formasını 19 kez giyen Meling'in Stabaek, Rosenborg ve Nimes formalarıyla toplamda 243 maçta 12 gol ve 31 asistlik performansı var.


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