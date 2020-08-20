Trabzonspor istedi, Torino'yu seçti!

Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Lucas Biglia'nın İtalya'da kalmayı tercih ettiği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Trabzonspor istedi, Torino'yu seçti!
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20 Ağustos 2020 19:37
Milan ile sözleşmesi biten orta saha oyuncusu Lucas Biglia'nın yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

İtalyan basınının haberine göre; Torino, Arjantinli futbolcuyla anlaşmaya vardı. 34 yaşındaki oyuncunun 2 milyon euro maaşlı kontrata imza attığı belirtildi.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un da takımdan ayrılan Jose Sosa yerine oyuncuya teklif götürdüğü ancak anlaşmaya varamadığı kaydedildi.

Bu sezon Milan ile 14 resmi maçta görev yapan Biglia, 1 asist yaptı.

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