Trabzonspor istedi, kıymete bindi!

Glasgow Rangers forması giyen ve 3 ay sonra kontratı bitecek olan John Lundstram için Trabzonspor'un hamle yapması, İskoç kulübünü harekete geçirdi.
Rangers, Lundstram ile yeni kontrat imzalamak için yoğun çaba sarf ediyor. 30 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu bu sezon 45 resmi maçta 2 gol atarken, 6 da asist yaptı.
Fırtına, Rangers'ın bir başka yıldızı Barisic ile yeni sezon öncesi şimdiden anlaşma noktasına gelmişti.
Rangers, Lundstram ile yeni kontrat imzalamak için yoğun çaba sarf ediyor. 30 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu bu sezon 45 resmi maçta 2 gol atarken, 6 da asist yaptı.
Fırtına, Rangers'ın bir başka yıldızı Barisic ile yeni sezon öncesi şimdiden anlaşma noktasına gelmişti.
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