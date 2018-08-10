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Trabzonspor istedi, Anthony Nwakaeme coştu

Trabzonspor'un transfer listesinde ilk sırada yer alan Anthony Nwakaeme, Hapoel Beer Sheva'nmın UEFA Avrupa Ligi maçında şov yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Trabzonspor istedi, Anthony Nwakaeme coştu
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10 Ağustos 2018 14:57
Transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, listesinde yer alan Anthony Nwakaeme'nin performansı sonrasında kara kara düşünmeye başladı.

İsrail Ligi takımlarından Hapoel Beer Sheva forması giyen Anthony Nwakaeme, UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir performans ortaya koydu.

Hapoel Beer Sheva, 3. Ön Eleme Turu'nda sahasında APOEL Nicosia ile 2-2 berabere kaldı. Anthony Nwakaeme, takımının ilk golününde asist yaparken, ikinci golü de atan isim oldu.

29 yaşındaki Nijeryalı golcü için 2 milyon euro isteyen Hapoel Beer Sheva ile görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, rakamı aşağıya çekmek için uğraşıyor.

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