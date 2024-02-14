Trabzonspor, istatistiklerde zirve yaptı!

Trabzonspor sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek kara bulutları dağıtırken, istatistik olarak kusursuza yakın bir performans ortaya koydu.
Trezeguet ve Enis Bardhi'nin golleriyle sahadan 3 puanla ayrılan Karadeniz ekibi hem taraftarıyla barıştı hem de geçen hafta Beşiktaş'a kaptırdığı üçüncü sırayı geri aldı.
Bordo-mavili takım, Hatayspor karşısında hücum istatistiklerinde sezonun en iyi rakamlarına ulaştı. Bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı (475, en fazla şut çektiği (24), rakip ceza sahasında en fazla topla buluştuğu (51) ve en yüksek pas isabet oranı yakaladığı (yüzde 88) lig maçını oynayan Trabzonspor alkış topladı. Karadeniz ekibinin bu performansı üçüncülük yarışı ve kupa mücadelesinde umutları yeşertti.
Trezeguet, Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılmasıyla boşa çıkan 10 numaralı formayı giydiği Hatayspor maçında attığı güzel gol ve futboluyla beğeni kazandı. Süper Lig kariyerinde rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu maçı oynayan Mısırlı yıldız, teknik direktör Abdullah Avcı'nın yüzünü güldürdü.
Trezeguet ve Enis Bardhi'nin golleriyle sahadan 3 puanla ayrılan Karadeniz ekibi hem taraftarıyla barıştı hem de geçen hafta Beşiktaş'a kaptırdığı üçüncü sırayı geri aldı.
Bordo-mavili takım, Hatayspor karşısında hücum istatistiklerinde sezonun en iyi rakamlarına ulaştı. Bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı (475, en fazla şut çektiği (24), rakip ceza sahasında en fazla topla buluştuğu (51) ve en yüksek pas isabet oranı yakaladığı (yüzde 88) lig maçını oynayan Trabzonspor alkış topladı. Karadeniz ekibinin bu performansı üçüncülük yarışı ve kupa mücadelesinde umutları yeşertti.
Trezeguet, Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılmasıyla boşa çıkan 10 numaralı formayı giydiği Hatayspor maçında attığı güzel gol ve futboluyla beğeni kazandı. Süper Lig kariyerinde rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu maçı oynayan Mısırlı yıldız, teknik direktör Abdullah Avcı'nın yüzünü güldürdü.