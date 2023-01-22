Trabzonspor - İstanbulspor: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.



Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.



Geçen hafta Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 yenen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u uzatmalarda 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen bordo-mavililer, çıkışını sürdürmek istiyor.



Ligde üst üste 7 mağlubiyetin ardından Kasımpaşa karşısında 2-1 kazanarak 3 puan alan İstanbulspor, son 4 maçında 7 puan topladı ve haftaya 18. sırada girdi. Gaziantep FK karşısında uzatma dakikalarında alınan 1 puanın ardından HangiKredi Ümraniyespor'u deplasmanda 2-0 yenen Fatih Tekke'nin ekibi, 18 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgiyle 15 puanı bulunuyor.



İki takım, ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşmış ve bu maçı Trabzonspor, Cornelius ve Denswil'in golleriyle 2-0 kazanmıştı.



Eksikler



Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean-Philippe Gbamin ve Serkan Asan sakatlıkları bulunuyor.



Muhtemel 11'ler



Trabzonspor

Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Marc Bartra, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Yusuf, Trezeguet, Maxi Gomez



İstanbulspor

Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Duhan, Muammer, Rroca, Ethemi, Emir Kaan, Topalli, Eze



684 gündür yenilmiyor



En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sahasında 684 gündür yenilmiyor.



Bordo-mavililer, iç sahada son 34 lig maçında 22 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.



Fatih Tekke ilk kez Trabzonspor'a rakip



Fatih Tekke, kariyerinde ilk kez Trabzonspor karşısında teknik direktör olarak görev yapacak. Bordo-mavili kulübün efsaneleri arasında gösterilen 45 yaşındaki teknik adam, 2015 yılından bu yana yaptığı teknik direktörlük görevinde, eski kulübüne karşı maça çıkmamıştı.



Tekke, bugüne kadar teknik direktörlük olarak Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, Bursaspor ve İstanbulspor'da görev yaptı.





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