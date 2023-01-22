Haber Tarihi: 22 Ocak 2023 18:46 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023 18:46

Trabzonspor İstanbulspor maçı canlı izle! Şifresiz Trabzonspor İstanbulspor maçı Bein Sport'ta

Trabzonspor İstanbulspor maçı canlı izle! Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında İstanbulspor'u konu ediyor. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Peki, Trabzonspor İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor İstanbulspor maçı canlı izleme linki şifresiz Bein Sport'ta

Trabzonspor İstanbulspor maçı canlı izle! Şifresiz Trabzonspor İstanbulspor maçı Bein Sport'ta
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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Peki, Trabzonspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - İstanbulspor maçı 22 Ocak Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

İstanbulspor: Jensen, Mehmet, Rroca, Ba, Oğuzhan, Okan, Muammer, Ethemi, Ali, Eze, Topalli
 
Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Bartra, Denswil, Peres, Bakasetas, Siopis, Abdülkadir, Yusuf, Djaniny, Gomez

Trabzonspor - İstanbulspor maçı canlı anlatım ve diğer tüm ayrıntıları için tıklayınız...
 
TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

 
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