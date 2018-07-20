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Trabzonspor, İranlı stoper Hosseini'de mutlu sona yakın

Trabzonspor, uzun süredir transferi için uğraş verdiği İranlı stoper Majid Hosseini'yi cumartesi günü 3 yıllık sözleşme imzalamak için İstanbul'a getirecek

Kaynak: DHA
Trabzonspor, İranlı stoper Hosseini'de mutlu sona yakın
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20 Temmuz 2018 23:22
Trabzonspor Kulübü, uzun süredir transferi için uğraş verdiği İranlı stoper oyuncusu Majid Hosseini'nin transferinde de mutlu sona yaklaştı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Majid Hosseini'nin kulübü Esteghlal'nin tutumu nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıklamasının ardından Esteghlal kulübünün başkanının istifasından sonra Trabzonspor'un, Hosseini için yeniden temaslara başladığı ve sözleşmesindeki '100 bin Dolar'a serbest kalır' maddesini kullanarak oyuncuyu Türkiye'ye gelmeye ikna ettiği öğrenildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

22 yaşındaki genç savunma oyuncusunun yarın saat 18.00'de İstanbul'a geleceği, burada başkan Ahmet Ağaoğlu ile yapacağı görüşmenin ardından oyuncunun Trabzon'a gideceği ve bir aksilik yaşanmaması durumunda da Hosseini'nin bordo-mavililerle 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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