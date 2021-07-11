Trabzonspor, Inter'den sol bek getiriyor!

Brezilyalı sol bek Dalbert'i gündemine alan Trabzonspor, hem Inter hem de 27 yaşındaki oyuncuyla pazarlıklarda önemli aşama kaydetti.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Inter'den sol bek getiriyor!
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11 Temmuz 2021 11:29
Trabzonspor, art arda transfer bombalarını patlattıktan sonra durmuştu. TFF'nin yabancı kuralını 8+6 olarak açıklamasıyla birlikte sol bek transferinde de rota yerliye kırılmıştı. Ancak İstanbul'da başkan Ahmet Ağaoğlu, yardımcısı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı arasında gerçekleşen toplantının ardından bir kez daha yabancı sol bek üzerinde karar kılınmıştı.

Ezgjan Alioski'de istenilen mesafe kat edilemeyince İnter'in sol beki Dalbert gündeme girmişti.

AHMET AĞAOĞLU, DALBERT'İ DOĞRULADI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Inter'de forma giyen Brezilyalı sol bek Dalbert'in transferinin bitme aşamasında olduğu iddialarına cevap verdi. İtalyan basınına konuşan Başkan Ağaoğlu, "Dalbert transferi için temas halindeyiz ancak sol bek için düşündüğümüz tek oyuncu o değil. O bölge için 3 aday var. Henüz bir karar vermiş değiliz." ifadelerini kullandı.

SATIN ALMA OPSİYONU 7 MİLYON EURO

Gianluca Di Marzio da Trabzonspor'un Dalbert'e olan ilgisini doğruladı. Haberinde Karadeniz ekibinin tecrübeli sol beki zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacağını duyurdu.

Opsiyon bedelinin de 7 milyon euro olduğunu açıkladı. Bu haber üzerine bordo-mavili camia da heyecan artarken opsiyon rakamının pazarlıklar sonrasında çok düşeceği de konuşuluyor. Abdullah Avcı da bir an önce gözü kapalı formayı teslim edeceği Dalbert'i bekliyor.

İSMAİL KÖYBAŞI BEKLEMEDE

Trabzonspor'un sol bek adayları arasında yer alan İsmail Köybaşı haber bekliyor. Tecrübeli oyuncu, Karadeniz ekibini önde tutuyor bu sebeple başta Hatayspor olmak üzere kendisine talip olan 3-4 Süper Lig temsilcisine henüz "Evet" demiyor. Yabancı kuralının 8+6 olarak değişmesiyle birlikte 32 yaşındaki oyuncu gündeme girmişti. 


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