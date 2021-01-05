Trabzonspor ilk transferi açıkladı

2020/21: 2,5 milyon TL

2021/22: 5 milyon TL

2022/23 ve sonraki sezonlar için: Bir önceki sezon aldığı garanti ücret + (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış

Trabzonspor, Ocak ayının ilk transferini KAP'a bildirdi ve Berat Özdemir'i kadrosuna kattığını duyurdu. Bordo-mavililer, 22 yaşındaki oyuncu için 2,5 milyon euro bonservis ödeyecek ve sonraki satıştan elde edilecek karın da yüzde 20'si Ankara ekibine verilecek.4,5 yıllık sözleşme imzalanan genç oyuncu da senelik 5 milyon TL yıllık ücret alacak.Gençlerbirliği altyapısında yetişen Berat Özdemir bu sezon ligde 13 maça çıkıp 3 gol kaydetti.10 yaşında girdiği Gençlerbirliği altyapısında A Takım'a kadar yükselen Berat Özdemir, 2 kez U19, 11 kez de U21 Milli Takımı'nda görev yaptı. Ön libero ve on numara pozisyonlarında kendisine şans bulan 22 yaşındaki futbolcu, 1,87 metre boyunda. Berat, G.Birliği ile 59 maçta 5 gol, Hacettepe ile 38 maçta 2 gol attı.