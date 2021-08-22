Trabzonspor ile Sivasspor 31. randevuda

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, 23 Ağustos Pazartesi günü Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 31. kez karşılaşacak.



İki takım arasında geride kalan 30 maçta Trabzonspor'un 14, Demir Grup Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



Trabzonspor'un 43 golüne, Demir Grup Sivasspor 32 golle yanıt verdi.



- Trabzon'daki maçlar



Trabzon'da oynanan maçlarda da ev sahibi takım üstünlük kurdu.



Bordo-mavililer, sahasındaki 15 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.



İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1, deplasmandaki maç ise 0-0 beraberlikle sona erdi.



