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Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 70. kez karşı karşıya

Ligde geride kalan 69 maçta bordo-mavili takımın, galibiyetlerde 36-16 üstünlüğü bulunuyor

Kaynak: AA
Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 70. kez karşı karşıya
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01 Şubat 2019 11:16
Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 70. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 69 maçta bordo-mavili takımın galibiyetlerde 36-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 110 kez havalandırırken, kalesinde 64 gol gördü.

 Trabzon'daki maçlar
İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda Trabzonspor, üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer, oynanan 34 maçın 23'ünden galibiyetle ayrılırken 9 maç beraberlikle sona erdi ve 2 karşılaşmayı da Ankaragücü kazandı.

Trabzonspor, Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini, 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında 4-0'lık sonuçla elde etmişti. Ankaragücü ise 1992-1993 sezonunda, bordo-mavili takımı sahasında 5-2 yenmişti.

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