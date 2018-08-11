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Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 21. randevuda

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, pazar günü İstanbul'da yapacakları maçla ligde 21. kez kozlarını paylaşacak

Kaynak: AA
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 21. randevuda
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11 Ağustos 2018 13:32
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, pazar günü İstanbul'da yapacakları maçla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 20 maçın 9'unda Trabzonspor, 5'inde Medipol Başakşehir galip geldi, 6 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

- Trabzonspor 3 sezondur kazanamıyor

Trabzonspor, son 3 sezondur Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor.

İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 6 lig maçında 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

- İstanbul'da 5 maçtır galip gelemiyor

Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 5 maçta galip gelemedi.

Rakip sahada en son 2011-2012 sezonunda 2-0'lık skorla kazanan bordo-mavililer, daha sonra 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 3 puan elde edemedi.

İstanbul'da rakibi karşısında ilk 5 maçını kazanan Karadeniz ekibi, toplam 10 deplasman maçından 5 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle döndü.

Bu arada, iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyeti Trabzonspor, 2009-2010 sezonunda deplasmanda 6-1'lik sonuçla aldı.

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