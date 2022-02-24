Trabzonspor ile Kayserispor 50. randevuda

Süper Lig'de sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu mücadeleyle birlikte rakibiyle 50. kez karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor ile Kayserispor 50. randevuda
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24 Şubat 2022 12:50
Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor, cuma Trabzon'da yapacakları maçla ligde 50. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 49 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 91 gol atarken, kalesinde 49 gol gördü.

Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 24 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

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