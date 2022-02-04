Trabzonspor ile Kasımpaşa 26. randevuda

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşılaşacak. İki takım arasında ligde yapılan 25 maçın 12'sinden Trabzonspor, 6'sından Kasımpaşa galibiyetle ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor ile Kasımpaşa 26. randevuda
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04 Şubat 2022 14:04
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, Cumartesi günü Trabzon'da yapacakları müsabakayla 26. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 25 maçın 12'sini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 46 kez havalandırırken, Kasımpaşa 33 golle karşılık verdi.

Trabzon'daki sonuçlar

Trabzonspor, sahasında oynadığı 12 maçın 7'sini kazandı. 3 karşılaşma konuk takımın galibiyetiyle sona ererken taraflar 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 1-0 kazanmıştı.

 

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