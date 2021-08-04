Trabzonspor ile Giresunspor anlaştı! Flavio ve Diabate...

Trabzonspor ile Giresunspor, Flavio ve Diabate'nin kiralık olarak transferi için her konuda anlaşmaya vardı.



Transferlerin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.



Diabate, geçen sezon kiralık olarak Göztepe forması giyerken 25 maçta 3 gol attı ve 3 asist kaydetti.



Flavio ise geçen sezon Bordo-mavililerde 33 maça çıkarken 1 gol attı ve 2 asist yaptı.



