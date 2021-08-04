Trabzonspor ile Giresunspor anlaştı! Flavio ve Diabate...

Trabzonspor'un 25 yaşındaki iki oyuncusu Flavio da Silva ile Fousseni Diabate'nin yeni takımı belli oldu. Bordo-mavililer iki ismin kiralık olarak transferi konusunda Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor ile Giresunspor anlaştı! Flavio ve Diabate...
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04 Ağustos 2021 09:38
Trabzonspor ile Giresunspor, Flavio ve Diabate'nin kiralık olarak transferi için her konuda anlaşmaya vardı.

Transferlerin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Diabate, geçen sezon kiralık olarak Göztepe forması giyerken 25 maçta 3 gol attı ve 3 asist kaydetti.

Flavio ise geçen sezon Bordo-mavililerde 33 maça çıkarken 1 gol attı ve 2 asist yaptı.


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