Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta saha mevkisine öncelik verdi. Bordo-mavililer ezeli rakibi Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız için harekete geçti.



Transfer listesini oluşturan Karadeniz devinde gündeme gelen son isim Milan'da kiralık olarak forma giyen Fransız oyunu Soualiho Meite oldu.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da birçok kez izlediği ve transfer edilmesi halinde orta alandaki sıkıntıları önemli ölçüde gidereceği yönünde görüş belirttiği Meite'nin bonservisi Torino'da bulunuyor.



Merkez orta saha, ön libero ve on numara pozisyonlarında oynayan Fransız oyuncunun Torino ile sözleşmesi ise 2023 yılında sona eriyor.



GALATASARAY DA İSTİYOR



Piyasa değeri 5 milyon euro olan oyuncunun şartlarını araştıran bordo-mavililer, Meite'yi satın alma opsiyonlu olarak kiralamayı planlıyor. 27 yaşındaki oyuncu devre arasında ise 500 bin euro kiralama bedeli karşılığında Torino'dan Milan'a gitmişti.



Milan, 9.5 milyon euro'luk satın alma bedeliyle kiraladığı Soualiho Meite'nin bonservisini almayacağını Torino'ya iletti. Bu durum Karadeniz devinin bu transferde işini kolaylaştırıyor. 1.87 boyundaki oyuncunun ismi Galasasaray ile de anılıyor.



Karadeniz devinin kurmayları, Fildişili 8 numarayı yakın takibe aldığı ifade edildi. Auxerre, Lille, Zulte Waregem, Monaco, Bordeaux, formaları giyen Meite, 2018'de 11.5 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında Monaco'dan Torino'ya transfer olmuştu. Devre arasında da Milan'a kiralandı.



Bu sezon 24 maça çıkan Fildişili yıldız, 1 gol, 1 asist ile oynadı. Kariyeri boyunca ise 254 maça çıktı, 8 gol atıp, 12 de gol servisi yaptı.



Kaynak: Karadeniz Gazetesi



