Trabzonspor ile Chelsea arasında dostluk köprüsü

Uzun yıllar Chelsea'de oynayıp, teknik ekipte görev yapan Eddie Newton'ın Trabzonspor'un başına geçmesiyle iki kulüp arasında derin bir dostluk köprüsü kuruldu.



Bordo-mavililerin yeni hocasının, Chelsea kulübüyle temas kurarak "Kiraya göndereceğiniz oyuncuların listesini bize gönderin" dediği, Chelsea'nin de birkaç gün içinde hemen Newton'ın isteğini yerine getirdiği öğrenildi. Mavilerden 1 oyuncu gelebilir.



