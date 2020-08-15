Trabzonspor ile Chelsea arasında dostluk köprüsü

Eddie Newton sayesinde Chelsea ile Trabzonspor arasında sağlam bir dostluk köprüsü kuruluyor.

, Fotoğraf; AA
Trabzonspor ile Chelsea arasında dostluk köprüsü
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15 Ağustos 2020 11:10
Uzun yıllar Chelsea'de oynayıp, teknik ekipte görev yapan Eddie Newton'ın Trabzonspor'un başına geçmesiyle iki kulüp arasında derin bir dostluk köprüsü kuruldu.

Bordo-mavililerin yeni hocasının, Chelsea kulübüyle temas kurarak "Kiraya göndereceğiniz oyuncuların listesini bize gönderin" dediği, Chelsea'nin de birkaç gün içinde hemen Newton'ın isteğini yerine getirdiği öğrenildi. Mavilerden 1 oyuncu gelebilir.



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