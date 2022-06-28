ONYEKURU TRABZONSPOR'UN LİSTESİNDE

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Türkiye'de daha önce Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru, kariyerine Yunan ekibi Olympiakos'ta devam ediyor. Beşiktaş'ın listesinde yer alan Henry Onyekuru için flaş bir transfer iddiası Yunan basınından geldi.Yunanistan'dan to10'un haberine göre Trabzonspor, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Henry Onyekuru'yu transfer listesine ekledi. Haberde Nijeryalı futbolcunun da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olmasının Onyekuru için avantaj olduğu ve bu durumun transferde önemli bir etken olabileceği iddia edildi.Henry Onyekuru geçen sezon Yunan temsilcisi Olympiakos'ta 1 gol 1 asist üretti. Transfermarkt verilerine göre Onyekuru'ya 5 milyon Euro değer biçiliyor. Beşiktaş'ın Onyekuru ile anlaştığı ve kulübü Olympiakos'u ikna etmeye çalıştığı öne sürülmüştü.