Trabzonspor ile Antalyaspor, 53. randevuda

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, 20 Ağustos Cumartesi günü Antalya'da yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 53. kez kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor ile Antalyaspor, 53. randevuda
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19 Ağustos 2022 15:46
Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, 20 Ağustos Cumartesi günü Antalya'da yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 52 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 95 gol attı, kalesinde 53 gol gördü.

Bordo-mavililer, Antalya'da oynanan 26 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon rakibine deplasmanda 2-1 kaybetmiş, Trabzon'daki maç ise 2-2 beraberlikle sona ermişti.

 

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