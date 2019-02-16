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Trabzonspor ile Alanyaspor 6. kez karşılaşacak

Trabzonspor, Süper Lig'de Alanyaspor ile yaptığı 5 maçın 1'ini kazandı

Kaynak: AA
Trabzonspor ile Alanyaspor 6. kez karşılaşacak
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16 Şubat 2019 10:17
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 17 Şubat Pazar günü konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor ile ligde 6. kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, 2016-2017 sezonundan bu yana Süper Lig'de mücadele eden Akdeniz ekibiyle yaptığı 5 maçın sadece 1'ini kazandı. Aytemiz Alanyaspor, 3 maçtan galibiyetle ayrılırken, 1 müsabaka ise berabere bitti.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 5 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

Trabzonspor, sahasında oynanan iki maçın birinden beraberlikle, birinden yenilgiyle ayrılarak galip gelemedi.

Karadeniz ekibi, 2016-2017 sezonunda sahasında 0-0 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 3-0 mağlup oldu. 2017-2018 sezonunda da evinde Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup olan Karadeniz ekibi, tek galibiyetini aynı sezon deplasmanda oynadığı maçta 2-1'lik sonuçla elde etti.

İki takım arasında bu sezon ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan karşılaşmayı da ev sahibi takım 1-0 kazandı.

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