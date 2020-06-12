Trabzonspor, ikinci kez Jose Sosa'dan yoksun

Trabzonspor, Jose Sosa'dan yoksun olarak ikinci kez Süper Lig'de maça çıkacak.

Haber; Sporx.com
Trabzonspor, ikinci kez Jose Sosa'dan yoksun
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12 Haziran 2020 20:07
Trabzonspor'un Göztepe ile İzmir'de oynayacağı maçın kadrosuna Jose Sosa alınmadı. Sakatlığı olmasına rağmen Göztepe maçının kafilesine dahil edilerek İzmir'e götürülen Sosa, sağlık ekibi ve teknik direktör Hüseyin Çimşir'in yaptığı son değerlendirmenin ardından Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Jose Sosa, 26 haftası geride kalan Süper Lig'de 11. haftada Trabzonspor forması giyememiş ve 25 maçta ise sahadaki yerini almıştı. Sosa, 25 maçta 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.





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