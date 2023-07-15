Trabzonspor, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçına çıktı.
Slovenya'da hazırlıklarına devam eden bordo-mavili ekip, MOL Fehervar ile karşı karşıya geldi.
Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Trabzonspor'un gollerini 9. dakikada Maxi Gomez ve 75. dakikada Enis Bardhi kaydetti. MOL Fehervar'ın golleri 37. dakikada Csongvai ve 58. dakikada Kodro'dan geldi.
Oyuna 62. dakikada Visca'nın yerine dahil olan Enis Bardhi, frikikten attığı şık golle skoru 2-2'ye gitirdi.
Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Hajduk Split'e 2-0 mağlup olmuştu.
Slovenya'da hazırlıklarına devam eden bordo-mavili ekip, MOL Fehervar ile karşı karşıya geldi.
Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Trabzonspor'un gollerini 9. dakikada Maxi Gomez ve 75. dakikada Enis Bardhi kaydetti. MOL Fehervar'ın golleri 37. dakikada Csongvai ve 58. dakikada Kodro'dan geldi.
Oyuna 62. dakikada Visca'nın yerine dahil olan Enis Bardhi, frikikten attığı şık golle skoru 2-2'ye gitirdi.
Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Hajduk Split'e 2-0 mağlup olmuştu.