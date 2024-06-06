Trabzonspor iki yıldızdan birini bitirecek!

Uzun zamandır görüştüğü Yaremchuk'u bitirme aşamasına getiren Trabzonspor, Weghorst için de yoğun uğraş veriyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor iki yıldızdan birini bitirecek!
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06 Haziran 2024 10:35
Trabzonspor, listesinde bulunan Roman Yaremchuk'u renklerine bağlama konusunda önemli mesafe kat etti. Club Brugge yetkilileriyle büyük ölçüde anlaşan bordo- mavililer, transfere son şeklini vermeye çalışıyor.

Bonservisiyle alınmak istenen 28 yaşındaki Ukraynalı golcünün, teklife sıcak baktığı ancak henüz imzaların atılması için tüm şartların oluşmadığı ifade edildi. Fırtına, diğer yandan da Wout Weghorst'u gündemine aldı.

WEGHORST'TA KİRALIK FORMÜLÜ

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen 31 yaşındaki Hollandalı yıldızın kiralanması için Burnley'ye şartlar soruldu. İki önemli golcü ile aynı anda temaslarını sürdüren Trabzonspor, 1 Temmuz tarihinde başlayacak olan kampa kadar birini sonuçlandırmayı amaçlıyor.

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