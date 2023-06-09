Trabzonspor iki ismi bitiriyor!

Nenad Bjelica, iki eski talebesi olan Mislav Orsic ve Bruno Petkovic ile sürekli temasta. Bordo-mavili yönetim ise iki oyuncu ve kulüpleriyle görüşmelerde mutlu sona bir hayli yaklaştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor iki ismi bitiriyor!
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09 Haziran 2023 09:57
Gelecek sezonda takımı yenilemek için düğmeye basan Trabzonspor'da Mislav Orsic ile Bruno Petkovic için görüşmeler olumlu ilerliyor.

OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

2022- 23 sezonunun devre arasında Southampton'a transfer olan Orsic, takımı küme düşünce ayrılık gündeme gelirken Fırtına, her iki kanatta da oynayabilen Hırvat futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile masaya oturdu.

İngilizler ayrılığa sıcak bakarken oyuncu da Bjelica faktörü ile Trabzonspor'a olumlu sinyal verdi.

Bordo-mavililerin masada olduğu bir diğer isim Bruno Petkovic için de görüşmeler iyi yönde ilerliyor.

KONTRATI BİTİYOR

28 yaşındaki golcünün Dinamo Zagreb'ten ayrılmaya sıcak baktığı ve eski hocası Bjelica ile Trabzon'da buluşarak kariyerinde yeniden çıkış istediği öğrenildi. Oyuncunun, Hırvat kulübü ile 1 sezon kontratı kalması nedeniyle bordo- mavililerin eli güçlenirken teknik direktör Nenad Bjelica da iki eski öğrencisi ile sık sık görüşerek arayı soğutmuyor.

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