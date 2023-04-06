Trabzonspor, İhsan Derelioğlu ile çalıştı

Trabzonspor, Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, İhsan Derelioğlu ile çalıştı
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06 Nisan 2023 20:11
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 8 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 mağlup olarak elenmesinin ardından teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayıran bordo-mavililerin bugünkü çalışmasını, futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu yönetti.

Karadeniz ekibi, antrenmanda dinamik ısınmanın ardından, geçiş oyunu ve yarı sahada çift kale maç çalışması yaptı.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladıktan sonra uçakla İstanbul'a gidecek.

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