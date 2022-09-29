Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına dün devam etti. 1.5 saat süren idmanda oyuncular pas ve şut çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.



3 GOL 1 ASİST



Çift kalede yeşil takım, gri takımı 5-1 yendi. Yeşillerin gollerini Maxi Gomez (3), Lahtimi ve Kerem attı. Maxi Gomez ayrıca 1 de asist yaptı.



İDMANDA FISKİYELİ SERİNLEME



Hava sıcaklığının 30 derece hissedilmesi dün oyuncuları idmanda zorladı. Hamsik'in sıcaktan etkilenip ayrıldığı antrenmanda diğer oyuncuların da sorun yaşamaması için teknik direktör Abdullah Avcı ilginç bir çözüm buldu. Avcı sahayı sulayan tüm fıskiyeleri açtırarak oyuncularını serinletti.



AVCI PİDE ISMARLADI



Abdullah Avcı, idman öncesi basın mensuplarının yanına gelecek sohbet etti. Başarılı hoca, "İdmanımız basına açık. Çalışma sonrası size pide ısmarlayayım. Çünkü yoğun bir maç programına giriyoruz ve bir daha birbirimizi uzun süre göremeyeceğiz" dedi. Antrenman sonrası gazetecilere pide ısmarladı.













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