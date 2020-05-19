Trabzonspor idmanında 19 Mayıs kutlandı

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Trabzonspor idmanında 19 Mayıs kutlandı
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19 Mayıs 2020 15:05
Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Futbolcular, antrenman öncesi Türk bayrağı ile fotoğraf çektirerek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Antrenmanda futbolcular, dayanıklılık oyunları oynadı.

Bordo-mavili takım, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.









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