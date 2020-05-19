Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Futbolcular, antrenman öncesi Türk bayrağı ile fotoğraf çektirerek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Antrenmanda futbolcular, dayanıklılık oyunları oynadı.
Bordo-mavili takım, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
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Futbolcular, antrenman öncesi Türk bayrağı ile fotoğraf çektirerek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Antrenmanda futbolcular, dayanıklılık oyunları oynadı.
Bordo-mavili takım, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın