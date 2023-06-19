Trabzonspor için varsa yoksa Petkovic

Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor, listenin birinci sırasına Bruno Petkovic'i yazmış durumda.

, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor için varsa yoksa Petkovic
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19 Haziran 2023 15:39
Gelecek sezon forvet hattına iki transfer yapacak olan bordo-mavililer, Maxi Gomez'in satılması ile birlikte 'birinci forvet' için hedefi Dinamo Zagreb'in yıldızı Bruno Petkovic.

Bu yönde Petkovic ile ilgilendiklerini ifade eden Başkan Ertuğrul Doğan, bonservis talebinin yüksek olmasının transferi zorlaştırdığını belirtti.

BJELICA BİZZAT GÖRÜŞECEK

Güne Bakış'ın haberine göre; Bjelica'da Petkovic'i çok istediğini ancak kulübün imkanları doğrultusunda bu transferin gerçekleşebileceğini belirterek, "Slovakya kampında bu yönde görüşme yapabilirim" diyerek yıldız golcüdeki ısrarını belirtti.

BONSERVİSTE ANLAŞILAMADI

Petkovic'in sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalması nedeniyle oyuncusunun sözleşmesini uzatmaması nedeniyle yüksek ücret kazanmak isteyen Dinamo Zagreb, kapıyı 5 milyon euro'dan açıp, 4 milyon euro'ya indi.

Trabzonspor ise son teklif olarak 2 milyon euro önerdi. Pazarlıklar bu çerçevede sürerken, Petkovic'i isteyen kulüplerin geri adım atması sonrasında Trabzonspor transfer yarışında tek kaldı.

Petkovic ile birlikte Bjelica, Hırvat kulübüne transfer için baskı yaparken, Trabzonspor'un kısa sürede bu transferi sonuçlandırmak arzusunda olduğu belirtildi.



 
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