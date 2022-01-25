Trabzonspor için üç puandan fazlası

Trabzonspor, Galatasaray gibi zor bir deplasmanda kritik bir zafere ulaşarak probleme izin vermedi

Haber; Milliyet
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Trabzonspor için üç puandan fazlası
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25 Ocak 2022 08:37
Süper Lig'de ikinci yarıya galibiyetle başlasa da ardından iki maçını kazanamayan Trabzonspor, Galatasaray gibi zor bir deplasmanda kritik bir zafere ulaştı, yaklaşmakta olan karabulutları erkenden dağıttı.

Fark yerinde saydı

İlk devreyi mağlup kapatan bordo-mavililer İstanbul deplasmanından eli boş dönse, ikinci İttifak Holding Konyaspor ile oluşan puan farkı altıya inecekti. Fakat sadece bir galibiyet her şeyi değiştirdi, takımda yeniden yüzler güldü.

Büyük adım vurgusu

Maçın ardından yaşanan mutluluğu hem Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın hem oyuncuların konuşmaları gözler önüne serdi. Her defasında hiçbir şey kazanmadıklarını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı bu kez mutlu son için büyük bir adım attıklarını sözlerine eklerken, bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır da, "Altyapıdan çıkıp kaptan olan biri olarak şampiyonluk istiyorum. Umarım tüm şehir güler" diyerek şampiyonluğa olan inancını gösterdi.

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