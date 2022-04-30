Trabzonspor için tarihi gün

Trabzonspor, yıllar süren hasretine son vermek için artık son 90 dakikayı bekliyor. Bugün Antalyaspor karşısına çıkacak olan bordo-mavililerin alacağı biri puan bile yeterli olacak.İki bayramı bir arada yaşamak isteyen Trabzonspor taraftarı kente akın etti. Yüz binler Trabzon'un yolunu tutarken, tribünlerde izlemek isteyenler de hatırı sayılır bir bedel ödemek zorunda kaldı. Pazartesi günü kombine kartlar haricinde satışa çıkarılan 12 bin 824 bilet, 4 dakikada bitti.Trabzon dışından çok sayıda kişinin kente gelmesi nedeniyle ek uçak ve otobüs seferleri düzenlendi, ayrıca kentteki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.Antalya karşısında puan ya da puanlar kazanmak isteyen bordo-mavililerde Trondsen ve aşil tendonu ameliyatı sonrası sahalardan 6 ay uzak kalacak olan Bruno Peres, bugün forma giyemeyecek. Son çalışmalarda takımla birlikte olan Anthony Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen'le ilgili kararı ise teknik direktör Abdullah Avcı verecek.Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olması halinde Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale edecek. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala şampiyon olmuştu.Trabzonspor'da takımla taraftar buluştu. Bordo-mavililer, Trabzonspor, Akyazı'daki Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bir araya geldi. On binlerce seyircinin tezahüratları altında antrenmana çıkan Karadeniz ekibi son hazırlıklarını tamamladı. Tribünleri dolduran binlerce Trabzonspor sevdalısı da stadı, "Bordo-mavi, en büyük Trabzon, şampiyon Trabzon" tezahüratları ile inletti.İç sahada büyük bir performans ortaya koyan Trabzonspor, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 415 gündür yenilgi yüzü görmedi. Fırtına, geçen yıl 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, bu sezon 17 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk kutlamasıyla ilgili bilgi verdi.Statta yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Ağaoğlu, "Trabzon'da şampiyonluğun coşkusu diğer illere, takımlara göre farklı oluyor. Bana göre de çok daha farklı olacak. İnşallah takım şampiyon olunca farklılıktan neyi kast ettiğimi tüm Türkiye görecek" dedi.Taraftardan, "Coşku ve heyecan, üzüntüye ve gözyaşına dönüşmesin" diyen bordo-mavili kulübün başkanı şöyle devam etti:"Birbirimize sarılalım ama silaha sarılmayalım mesajımız bu. Arzu ettiğimiz puanı alıp şampiyon olduğumuz takdirde ben söz veriyorum, şampiyonluğumuzu 61 pare top atışı ile kutlayacağız. 61 top atışı, bütün silahlardan çıkan sesin iki katına bedel. 3 ayrı lokasyondan da havai fişek gösterisi olacak. Bunlarla yetinelim."3-4 sene önce sabır istediklerini dile getiren Ahmet Ağaoğlu, "3-4 sene sonra tüm Türkiye, Trabzonspor'u ayakta alkışlayacak demiştim. Bugün tüm Türkiye değilse bile futbolsever insanlarımız Trabzonspor'un yaşamış olduğu süreci takdirle karşılıyordur. Ayakta değilse bile oturarak alkışlıyorlardır" yorumunu yaptı.Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda, müsabaka için bini özel güvenlik olmak üzere, toplam 3 bin güvenlik mensubunun görev yapması kararına varıldı.Kurul, maç sonunda taraftarların sahaya girmesinin engellenmesine yönelik polis ve özel güvenlik ekiplerince bazı tedbirler aldı. Maçta yaşanabilecek sağlık sorunlarına ilişkin de stat içinde ve dışında yeterli sayıda sağlık personeli ve ekibiyle tedbir alınmasına, bu tedbirlerin kent meydanı ve Millet Bahçesi gibi kutlama etkinliklerinin yapılacağı yerlerde de planlanmasına karar verildi.