Trabzonspor için Pelkas iddiası!

Trabzonspor'un, Hull City'de kiralık olarak forma giyen ve Fenerbahçe ile opsiyonunun yenilenmemesi konusunda anlaşmaya varan Dimitris Pelkas ile transfer dönemi başlar başlamaz sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor için Pelkas iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mayıs 2023 13:34
Son güncelleme 24 Mayıs 2023 13:35
Trabzonspor'da gelenler ve gidenler için süreç başladı... Bordo-mavililerin ilk transferinin ise Dimitris Pelkas olacağı konuşuluyor.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Fenerbahçe ile opsiyonunun yenilenmemesi konusunda anlaşmaya varan Yunan oyuncu, Trabzonspor'la transfer sezonu açılır açılmaz sözleşme imzalayacak.

Pelkas, Lille'e dönmeye hazırlanan Yusuf Yazıcı'nın yerine Trabzonspor forması giyecek. Bakasetas ve Siopis'in aracı olduğu transferde Pelkas'ın alacağı rakam hakkında bazı iddialar konuşulmaya başlandı. Bahsedilen rakam ise Yusuf Yazıcı'nın şu anda aldığı rakamın neredeyse 3'te 1'i.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery