Trabzonspor için Jakub Swierczok iddiası

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyon olmak isteyen Trabzonspor'un Jakub Swierczok ile ilgilendiği öne sürüldü.



Bulgar medyasında yer alan habere göre, bordo mavili ekip Ludogorets'te forma giyen Jakub Swierczok'u renklerine bağlamak istiyor.



Geçtiğimiz sezon ülkesinde Piast Gliwice'de kiralık forma giyen Polonyalı forvet, attığı goller ve gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Haberde Karadeniz ekibinin 28 yaşındaki futbolcu için Bulgar ekibine resmi teklifte bulunduğu belirtildi.



Geçtiğimiz sezon Polonya'da Piast Gliwice formasıyla dikkat çeken Swierczok, ligde, kupada ve Avrupa Ligi'nde oynadığı toplam 28 maçta 17 gol 3 asistlik performans sergiledi.



