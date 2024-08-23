Trabzonspor için geliyor: Muhammed Cham

Trabzonspor, Clermont forması giyen Muhammed Cham ile anlaşmaya vardı. Cham bu gece (cuma) Türkiye'ye gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor için geliyor: Muhammed Cham
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2024 12:58
Son güncelleme 23 Ağustos 2024 13:06
Yeni sezona kötü başlayan Trabzonspor, transferde mutlu sona ulaştı.

Sabah'ın haberine göre; bordo mavili takım, aylardır ikna etmeye çalıştığı Muhammed Cham'ın kulübü Clermont ile prensipte anlaşmaya vardı.

Cham, cuma gecesi Türkiye'ye gelecek. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Cham'ı getirecek olan özel uçak, saat 22.00'de Fransa'dan hareket edecek. 

ABDULLAH AVCI NE DEMİŞTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, St. Gallen maçının ardından transfer için gelen soruya, "Başkan çalışıyordu, süreç 6 aydır devam ediyordu. Resmi olarak bitip bitmediğini bilmiyorum. Maç günü ben tamamen kapalı ve maça odaklı oluyorum. Umarım biter ama şu an net bir fikrim yok konuyla ilgili." cevabını verdi.

Muhammed Cham'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım; "61"



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery