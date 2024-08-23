Trabzonspor için geliyor: Muhammed Cham

"Başkan çalışıyordu, süreç 6 aydır devam ediyordu. Resmi olarak bitip bitmediğini bilmiyorum. Maç günü ben tamamen kapalı ve maça odaklı oluyorum. Umarım biter ama şu an net bir fikrim yok konuyla ilgili." cevabını verdi.

Yeni sezona kötü başlayan Trabzonspor , transferde mutlu sona ulaştı.Sabah'ın haberine göre; bordo mavili takım, aylardır ikna etmeye çalıştığı Muhammed Cham'ın kulübü Clermont ile prensipte anlaşmaya vardı.Cham, cuma gecesi Türkiye'ye gelecek. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Cham'ı getirecek olan özel uçak, saat 22.00'de Fransa'dan hareket edecek.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, St. Gallen maçının ardından transfer için gelen soruya,