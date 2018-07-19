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Trabzonspor için 'Feda' dedi!

Ay sonuna kadar Uğur Demirok, Aykut Demir, Özer Hurmacı, Mehmet Ekici ve Sefa Yılmaz'a toplamda 30 milyon TL ödemesi gereken Trabzonspor, bu isimlerden indirim ve yapılanma isterken sadece Uğur Demirok'tan olumlu yanıt aldı.

Trabzonspor için 'Feda' dedi!
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19 Temmuz 2018 08:47
Ay sonuna kadar Uğur Demirok, Aykut Demir, Özer Hurmacı, Mehmet Ekici ve Sefa Yılmaz'a toplamda 30 milyon TL ödemesi gereken Trabzonspor, bu ödemenin bir kısmını gerçekleştirmişti.

Bu isimlerden indirim ve yapılanma isteyen Başkan Ağaoğlu, bir tek Uğur'dan olumlu yanıt aldı.

Uğur'un ödemesini yapılandıran Trabzonspor yönetimi, diğer isimlere ise dün 13 milyon TL'lik bir ödeme yaptı ve kısa vadeli borcunu kapattı.

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