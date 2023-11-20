Trabzonspor için Diawara iddiası!

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'un, yaz transfer döneminde de gündeme gelen Amadou Diawara için yeni bir hamlede bulunabileceği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor için Diawara iddiası!
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20 Kasım 2023 11:28
Trabzonspor için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fransız basınında yer alan habere göre, Trabzonspor yaz döneminde de gündeme gelen Amadou Diawara için yeni bir girişimde bulunabilir.

Anderlecht'ten ayrılmak isteyen 26 yaşındaki Gineli ön libero, daha önce İtalya'da Napoli ve Roma gibi önemli kulüplerde forma giymişti.

Orta sahanın yanı sıra stoper bölgesinde de görev yapan Diawara için bazı Fransız kulüplerinin de devrede olduğu belirtildi.

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