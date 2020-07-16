Trabzonspor için CAS'ta tarihi karar günü!

UEFA tarafından, 'Avrupa kupalarından 1 yıl men' edilen Trabzonspor'un cezaya itirazı bugün Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) görüşülecek. CAS'ın bordo-mavili yönetime itiraz hakkını vermesiyle umutlar artarken, Hukuk Kurulu üyeleri, "Belgeleri hazırladık ve geniş kapsamlı bir savunma yapacağız. Cezamız kalkacak" açıklamasında bulundu.



FIRTINA'NIN ELİ GÜÇLÜ

VIDEO konferans yöntemiyle görüşülecek davaya Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da katılacak. Oyuncu satışları, altyapıya yatırım ve sponsor gelirleriyle ekonomik anlamda büyük atılımlar yapan Trabzonspor'un savunmasında oyuncuların ödemelerini günü gününe alması ve geçmiş borçların da bulunmaması bordo-mavili kulübün elini güçlendiriyor. Ağaoğlu da cezanın kaldırılmamasının bu yapıya zarar vereceğini vurgulayacak.



MANCHESTER CİTY KARARI UMUT OLDU

İTIRAZA ilişkin kararın davanın görüşüleceği gün sonuçlanacağı duyurulurken, CAS'ın Manchester City'nin cezasını kaldırması Trabzonspor'u umutlandırdı. Bu gelişme ile bordo-mavililer, İngiliz ekibi ile ilgili alınan kararın emsal oluşturmasını bekliyor.



DİĞER TAKIMLARI DA İLGİLENDİRİYOR

Çıkacak karar, yalnızca Trabzonspor'u değil Süper Lig'de Avrupa kupaları için mücadele eden tüm takımları ilgilendiriyor.



Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi vizesini garantilediği sıralamaya göre, Trabzonspor'un men cezası onanırsa Sivasspor ve Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi elemesi şansı doğacak. Galatasaray, Alanyaspor ve Fenerbahçe de Avrupa Ligi yarışına devam edecek.



