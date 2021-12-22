Trabzonspor için Caner Erkin iddiası

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Caner Erkin'in adı yeniden gündeme geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; karagumruk.com.tr
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Trabzonspor için Caner Erkin iddiası
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22 Aralık 2021 08:56
Caner Erkin
Caner Erkin
Fenerbahçe
Trabzonspor, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken sezon başında da gündeme gelen Caner Erkin'in adı yeniden Bordo-Mavililerle anılmaya başlandı.

Fatih Karagümrük forması giyen tecrübeli futbolcunun Trabzonspor'a gelmek istediği iddia edilirken yönetim kurulunun ise bu konuda şu ana kadar herhangi bir girişimde bulunmadığı öğrenildi.

Kulübüyle Haziran 2023'e kadar sözleşmesi olan 33 yaşındaki sol bek, Karagümrük'le 13 maça çıkarken, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 


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