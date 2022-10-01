Trabzonspor için büyük fırsat haftası

Süper Lig'de 13 puanı bulunan Trabzonspor, zirve yolundaki rakiplerinin birbiriyle oynadığı haftayı galibiyetle geçmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor için büyük fırsat haftası
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01 Ekim 2022 13:05
Süper Lig'de 13 puanla 7. sırada bulunan Trabzonspor, lider Adana Demirspor'un sadece 3 puan gerisinde bulunuyor.

Süper Lig'de 2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe'nin yanı sıra, ilk sırada bulunan Galatasaray ile Adana Demir bu akşam kozlarını paylaşacak.

Bordo-Mavililer, rakiplerinin birbirileriyle karşılaşacağı haftada, eline geçen fırsatı iyi değerlendirip, mutlaka galip gelmek istiyor. Bordo-mavili ekip, zorlu deplasmanda kazanması durumunda puan cetvelinde birkaç sıra birden atlayabilir.
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