Trabzonspor için büyük fırsat haftası

Süper Lig'de 13 puanla 7. sırada bulunan Trabzonspor, lider Adana Demirspor'un sadece 3 puan gerisinde bulunuyor.
Süper Lig'de 2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe'nin yanı sıra, ilk sırada bulunan Galatasaray ile Adana Demir bu akşam kozlarını paylaşacak.
Bordo-Mavililer, rakiplerinin birbirileriyle karşılaşacağı haftada, eline geçen fırsatı iyi değerlendirip, mutlaka galip gelmek istiyor. Bordo-mavili ekip, zorlu deplasmanda kazanması durumunda puan cetvelinde birkaç sıra birden atlayabilir.
Süper Lig'de 2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe'nin yanı sıra, ilk sırada bulunan Galatasaray ile Adana Demir bu akşam kozlarını paylaşacak.
Bordo-Mavililer, rakiplerinin birbirileriyle karşılaşacağı haftada, eline geçen fırsatı iyi değerlendirip, mutlaka galip gelmek istiyor. Bordo-mavili ekip, zorlu deplasmanda kazanması durumunda puan cetvelinde birkaç sıra birden atlayabilir.
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